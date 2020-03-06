Флемоксин — антибиотик, относящийся к пенициллиновому ряду. Препарат обладает широким спектром действия в отношении большого количества патогенных микроорганизмов. Действующее вещество легко разрушается под действием пенициллиназы, вырабатываемой рядом бактерий.

Состав препарата

В состав препарата Флемоксин входит одно основное действующее вещество — тригидрат амоксициллина. Форма лекарства обеспечивается с помощью вспомогательных веществ, к которым относят:

диспергируемую целлюлозу;

кросповидон;

ванилин;

сахарин;

стеарат магния и др.

Важно! Вспомогательные вещества не оказывают на организм терапевтического эффекта. Однако они помогают продлить хранение препарата, обеспечить стабильную лекарственную форму.

Формы выпуска и производители

Флемоксин — лекарство, выпускаемое только в виде таблеток. Существует 4 дозировки препарата: 125 мг, 250 мг, 500 мг и 1000 мг.

Однако инструкция к Флемоксину гласит, что из таблеток можно готовить сироп или суспензию. В первом случае растворить медикамент стоит в 20 мл воды, а во втором случае в 100 мл. При разведении в воде препарат не теряет своей эффективности, если тщательно соблюдать рекомендованные врачом дозировки.

Выпуском препарата на рынок занимается Astellas Pharma Europe B.V. — фирма, расположенная в Нидерландах.

Терапевтическое действие

Флемоксин — медикамент, предназначенный для лечения патогенных микроорганизмов, проявляющих чувствительность к амоксициллину. С помощью этого средства лечат острые воспалительные реакции и протекающие в хронической форме инфекции, при условии чувствительности к основному действующему веществу.

Важно! Амоксициллин обладает высокой противомикробной активностью, что позволяет относить Флемоксин к антибиотикам широкого спектра действия.

Показания и побочные действия

Инструкция по применению препарата Флекмоксин содержит список показаний, противопоказаний и побочных эффектов от медикамента. Со списком рекомендуется ознакомиться перед началом приема лекарства.

Показания Противопоказания Побочные эффекты Инфекционные поражения дыхательных органов Гиперчувствительность к пенициллинам или ксенобиотикам Тошнота, рвота, диарея, изменение вкуса, редко повышение печеночных трансаминаз, колиты Инфекционные поражения органов мочеполовой системы Мононуклеоз инфекционного происхождения Интерстициальный нефрит — редкость Поражение инфекционным процессом органов ЖКТ Лимфолейкоз Агранулоцитоз, нейтропения, тромбоцитопения Инфекция кожных покровов Наличие болезней ЖКТ в анамнезе (особенно антибиотико-ассоциированный колит) Кожные реакции в виде сыпи, зуда, редко — ангионевротический отек, анафилактический шок Инфекция мягких тканей Почечная недостаточность Гемолитическая анемия Беременность и период лактации

Флемоксин при условии соблюдения рекомендованных дозировок в основном хорошо переносится пациентами, редко вызывая побочные эффекты и нежелательные реакции.

Инструкция по применению

Инструкция по применению Флемоксина довольно проста. Однако перед началом приема с ней необходимо тщательно ознакомиться, чтобы правильно использовать медикамент.

Общие рекомендации

Препарат Флемоксин применяется исключительно внутрь. Таблетку можно просто проглотить запив водой, разжевать или развести в воде до сиропа или суспензии.

Если у пациента выраженный инфекционный процесс, то рекомендован трехкратный прием. При труднодоступной локализации инфекции также стоит пить препарат трижды в сутки.

Важно! Как и другие антибиотики, Флемоксин и алкоголь категорически не сочетаются. Препарат при сочетании с этанолом не только теряет эффективность, но и начинает представлять опасность.

Рекомендуемая дозировка и режим приема

Препарат Флемоксин взрослым и детям старше 10 лет рекомендуется принимать , деля суточную дозу на 2-3 приема. Обычно рекомендуют деление либо по 500-750 мг дважды в день, либо по 375-500 мг трижды в день.

При хронических инфекционных процессах или рецидивирующих патологиях, а также в случае тяжелого инфекционного процесса рекомендуется взрослым принимать по 0,75-1 г трижды в сутки. Детям дозы рассчитывают, ориентируясь на правило 60 мг\кг\сут трижды в день.

Флемоксин может использоваться для лечения гонореи. Для этого он принимается однократно в количестве 3г в сочетании с 1г пробенецида.

Средний срок лечения составляет от 5 до 7 дней. В редких случаях терапия продлевается до 10 дней.

Флемоксин для детей

Флемоксин подходит для назначения детям, включая новорожденных и детей до года. Доза подбирается в зависимости от возраста.

Возраст Доза Дети до 1 года 30-60 мг\кг\сут, разделенных на 2-3 приема Дети от 1 года до 3 лет 250 мг дважды в сутки или 125 мг трижды в сутки Дети от 3 до 10 лет 375 мг дважды в сутки или 250 мг трижды в сутки

Аналоги лекарства

Флемоксин — препарат, имеющий большое количество аналогов как по действующему веществу, так и по эффекту.

Аналоги по действующему веществу

В аптеках можно найти различные аналоги Флемоксина по действующему веществу. В их состав входит амоксициллин. Медикаменты сходны по показаниям к применению, противопоказаниям и возможным побочным эффектам.

К аналогам по действующему веществу относят:

Амосин; Хиконцил; Оспамокс.

Аналоги по эффекту

Аналоги Флемоксина по эффекту — это антибиотики широкого спектра действия, имеющие в качестве основного действующего вещества что-то, отличное от амоксициллина. При этом могут различаться побочные эффекты и противопоказания, но показания к использованию у лекарств сходные.

К аналогам Флемоксина по эффекту относят:

Атрикан — препарат, в состав которого входит Тенонитрозол; Аугментин — средство, являющееся сочетанием амоксициллина и клавулановой кислоты; Бисептол — медикамент с ко-тримоксазолом в качестве основного действующего вещества; Бензилпенициллин — лекарство с одноименным действующим веществом в составе.

Важно! При выборе альтернативного Флемоксину антибиотика необходимо проконсультироваться с врачом. Бездумная замена одного медикамента на другой может не дать терапевтического эффекта!

Мнения о лекарстве врачей и пациентов

Отзывы о Флемоксине как среди пациентов, так и среди врачей положительные в большинстве своем. Первые выделяют эффективность, быстро появляющийся эффект, легкость применения, доступную цену.

Врачи отмечают, что лекарство не только эффективно, но и безопасно, так как редко вызывает нежелательные эффекты. Антибиотик часто назначается докторами для лечения ангины, бронхитов, трахеитов.

Где купить Флемоксин?

Флемоксин отпускается по рецепту, как и любой другой антибиотик. Цена на препарат зависит от дозировки.

Так, например, 20 таблеток дозировкой в 1000 мг могут стоить до 400 рублей,

а цена на дозировку в 125 мг составляет не более 200 рублей обычно.

Видео о приеме препарата

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Выводы