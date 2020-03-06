Флемоксин — антибиотик, относящийся к пенициллиновому ряду. Препарат обладает широким спектром действия в отношении большого количества патогенных микроорганизмов. Действующее вещество легко разрушается под действием пенициллиназы, вырабатываемой рядом бактерий.
Состав препарата
В состав препарата Флемоксин входит одно основное действующее вещество — тригидрат амоксициллина. Форма лекарства обеспечивается с помощью вспомогательных веществ, к которым относят:
- диспергируемую целлюлозу;
- кросповидон;
- ванилин;
- сахарин;
- стеарат магния и др.
Важно! Вспомогательные вещества не оказывают на организм терапевтического эффекта. Однако они помогают продлить хранение препарата, обеспечить стабильную лекарственную форму.
Формы выпуска и производители
Флемоксин — лекарство, выпускаемое только в виде таблеток. Существует 4 дозировки препарата: 125 мг, 250 мг, 500 мг и 1000 мг.
Однако инструкция к Флемоксину гласит, что из таблеток можно готовить сироп или суспензию. В первом случае растворить медикамент стоит в 20 мл воды, а во втором случае в 100 мл. При разведении в воде препарат не теряет своей эффективности, если тщательно соблюдать рекомендованные врачом дозировки.
Выпуском препарата на рынок занимается Astellas Pharma Europe B.V. — фирма, расположенная в Нидерландах.
Терапевтическое действие
Флемоксин — медикамент, предназначенный для лечения патогенных микроорганизмов, проявляющих чувствительность к амоксициллину. С помощью этого средства лечат острые воспалительные реакции и протекающие в хронической форме инфекции, при условии чувствительности к основному действующему веществу.
Важно! Амоксициллин обладает высокой противомикробной активностью, что позволяет относить Флемоксин к антибиотикам широкого спектра действия.
Показания и побочные действия
Инструкция по применению препарата Флекмоксин содержит список показаний, противопоказаний и побочных эффектов от медикамента. Со списком рекомендуется ознакомиться перед началом приема лекарства.
|Показания
|Противопоказания
|Побочные эффекты
|Инфекционные поражения дыхательных органов
|Гиперчувствительность к пенициллинам или ксенобиотикам
|Тошнота, рвота, диарея, изменение вкуса, редко повышение печеночных трансаминаз, колиты
|Инфекционные поражения органов мочеполовой системы
|Мононуклеоз инфекционного происхождения
|Интерстициальный нефрит — редкость
|Поражение инфекционным процессом органов ЖКТ
|Лимфолейкоз
|Агранулоцитоз, нейтропения, тромбоцитопения
|Инфекция кожных покровов
|Наличие болезней ЖКТ в анамнезе (особенно антибиотико-ассоциированный колит)
|Кожные реакции в виде сыпи, зуда, редко — ангионевротический отек, анафилактический шок
|Инфекция мягких тканей
|Почечная недостаточность
|Гемолитическая анемия
|Беременность и период лактации
Флемоксин при условии соблюдения рекомендованных дозировок в основном хорошо переносится пациентами, редко вызывая побочные эффекты и нежелательные реакции.
Инструкция по применению
Инструкция по применению Флемоксина довольно проста. Однако перед началом приема с ней необходимо тщательно ознакомиться, чтобы правильно использовать медикамент.
Общие рекомендации
Препарат Флемоксин применяется исключительно внутрь. Таблетку можно просто проглотить запив водой, разжевать или развести в воде до сиропа или суспензии.
Если у пациента выраженный инфекционный процесс, то рекомендован трехкратный прием. При труднодоступной локализации инфекции также стоит пить препарат трижды в сутки.
Важно! Как и другие антибиотики, Флемоксин и алкоголь категорически не сочетаются. Препарат при сочетании с этанолом не только теряет эффективность, но и начинает представлять опасность.
Рекомендуемая дозировка и режим приема
Препарат Флемоксин взрослым и детям старше 10 лет рекомендуется принимать , деля суточную дозу на 2-3 приема. Обычно рекомендуют деление либо по 500-750 мг дважды в день, либо по 375-500 мг трижды в день.
При хронических инфекционных процессах или рецидивирующих патологиях, а также в случае тяжелого инфекционного процесса рекомендуется взрослым принимать по 0,75-1 г трижды в сутки. Детям дозы рассчитывают, ориентируясь на правило 60 мг\кг\сут трижды в день.
Флемоксин может использоваться для лечения гонореи. Для этого он принимается однократно в количестве 3г в сочетании с 1г пробенецида.
Средний срок лечения составляет от 5 до 7 дней. В редких случаях терапия продлевается до 10 дней.
Флемоксин для детей
Флемоксин подходит для назначения детям, включая новорожденных и детей до года. Доза подбирается в зависимости от возраста.
|Возраст
|Доза
|Дети до 1 года
|30-60 мг\кг\сут, разделенных на 2-3 приема
|Дети от 1 года до 3 лет
|250 мг дважды в сутки или 125 мг трижды в сутки
|Дети от 3 до 10 лет
|375 мг дважды в сутки или 250 мг трижды в сутки
Аналоги лекарства
Флемоксин — препарат, имеющий большое количество аналогов как по действующему веществу, так и по эффекту.
Аналоги по действующему веществу
В аптеках можно найти различные аналоги Флемоксина по действующему веществу. В их состав входит амоксициллин. Медикаменты сходны по показаниям к применению, противопоказаниям и возможным побочным эффектам.
К аналогам по действующему веществу относят:
- Амосин;
- Хиконцил;
- Оспамокс.
Аналоги по эффекту
Аналоги Флемоксина по эффекту — это антибиотики широкого спектра действия, имеющие в качестве основного действующего вещества что-то, отличное от амоксициллина. При этом могут различаться побочные эффекты и противопоказания, но показания к использованию у лекарств сходные.
К аналогам Флемоксина по эффекту относят:
- Атрикан — препарат, в состав которого входит Тенонитрозол;
- Аугментин — средство, являющееся сочетанием амоксициллина и клавулановой кислоты;
- Бисептол — медикамент с ко-тримоксазолом в качестве основного действующего вещества;
- Бензилпенициллин — лекарство с одноименным действующим веществом в составе.
Важно! При выборе альтернативного Флемоксину антибиотика необходимо проконсультироваться с врачом. Бездумная замена одного медикамента на другой может не дать терапевтического эффекта!
Мнения о лекарстве врачей и пациентов
Отзывы о Флемоксине как среди пациентов, так и среди врачей положительные в большинстве своем. Первые выделяют эффективность, быстро появляющийся эффект, легкость применения, доступную цену.
Врачи отмечают, что лекарство не только эффективно, но и безопасно, так как редко вызывает нежелательные эффекты. Антибиотик часто назначается докторами для лечения ангины, бронхитов, трахеитов.
Где купить Флемоксин?
Флемоксин отпускается по рецепту, как и любой другой антибиотик. Цена на препарат зависит от дозировки.
- Так, например, 20 таблеток дозировкой в 1000 мг могут стоить до 400 рублей,
- а цена на дозировку в 125 мг составляет не более 200 рублей обычно.
Видео о приеме препарата
Выводы
Флемоксин — эффективный и безопасный антибиотик. Единственное, о чем должен помнить пациент — необходимо тщательно соблюдать инструкцию по применению и не использовать средство без назначения лечащего врача.
данный препарат мне прописал терапевт при весеннем обострении ОРВИ .принимала десять дней по две таблетки в сутки.препарат действительно очень сильный,уже на второй день начали отпускать болевые ощущения и симптомы простуды.побочки не наблюдалось.отмечаю данный препарат как эффективный,доступный и в цене и в применении
Знакомы по собственному опыту с Флемоксином. Вообще я против антибиотиков, но тут без них не обошлось. Врач выписала Флемоксин после сдачи анализов крови.
Хочу сказать, что спустя два-три дня после его приема симптомов заболевания уже не ощущалось. Боялась побочных действий, которые могли бы возникнуть, но их не было, что очень порадовало. Недавно подруга рассказывала, что им тоже выписывали этот антибиотик и тоже быстро помог.
Отдыхая на море летом , в жару, подхватила кашель, сухой, грудь разрывалась, больно было даже вздохнуть.Думала, обойдусь солодкой и термопсисом, на какое — то время кашель утих, но снова начался.Пришлось идти на прием к платному врачу, чтобы выписать рецепт на флемоксин. Надо было сразу его купить, я слышала об эффективности флемоксина, но пожалела денег, дороговат, конечно. Начала принимать по инструкции и уже на третий день кашель исчез. Но для закрепления результата нужно пить по схеме, для меня это было 5 дней.
У старшего сына поднялась большая температура. Вызвала на дом врача. Оказалось, что виной сильно покрасневшее горло. Врач сказала, что если на второй день будет такая же высокая температура, то начать прием антибиотика, а именно Флемоксина.
Так и сделали. На четвертые сутки температура уже была хорошая — 36.6. Но Флемоксин пропил сын как и полагается по инструкции. И побочки никакой от этого антибиотика не было, а это тоже очень важно!
После перенесенного ОРВИ температура не снижалась несколько дней. Я стараюсь всегда обойтись без антибиотиков, но терапевт сказала, что могут быть осложнения, если вовремя не начать принимать Флемоксин.
Облегчение почувствовала после первого приема и температура стала 36 и 6. Но пить надо курсом, меня предупредили, бросать нельзя. Даже если кажется, что вы абсолютно здоровы.